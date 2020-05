Range Rover knalt tegen woning aan: bestuurster zwaargewond Wim De Smet

25 mei 2020

14u40 1 Affligem In Essene raakte maandagmiddag een vrouw zwaargewond bij een verkeersongeval. De bestuurster knalde met haar wagen tegen een leegstaande woning aan.



Het ongeval gebeurde even voor 13 uur in de Molenstraat, een kasseiweg die het op- en afrittencomplex van de E40 verbindt met het dorpscentrum van Essene. De bestuurster van een Range Rover Velar reed in de richting van het centrum toen ze de controle over het stuur verloor. De wagen week van de weg af en kwam met een klap tegen de hoek van een leegstaande woning terecht. Het voertuig werd enkele meters achteruit op de weg terug gekatapulteerd.

De bestuurster zat gekneld in de wagen. Brandweer en hulpdiensten hadden meer dan een uur nodig om de vrouw uit haar hachelijke situatie te redden. Uiteindelijk moest zelfs het dak van de wagen worden geknipt om het slachtoffer te bevrijden. De vrouw werd zwaargewond overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Aalst, onder begeleiding van een MUG.

Tijdens de interventie werd de Molenstraat langs beide kanten afgesloten voor alle verkeer. De beschadigde woning stond al sinds vorig jaar leeg. De laatste bewoonster verhuisde toen naar een woonzorgcentrum. Sindsdien staat het pand te koop.