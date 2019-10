Prutske brengt volkstheater met ‘Bendeke Troep’ WDS

21 oktober 2019

12u20 2 Affligem Toneelgroep Prutske brengt vanaf 8 november de komedie ‘Bendeke Troep’ in de cultuurzaal Sanderus aan de Bellekouter.

Prutske speelde ‘Bendeke Troep’ al een eerste keer in november 1991 en het stuk bleek toen al een geweldig succes. Nu, 28 jaar later, wordt Bendeke Troep in een eigentijdse versie gebracht, in een regie van Stijn De Wolf.

Bendeke Troep brengt het verhaal van de bewoners van een stort. Pie is een afgeschreven zakkenroller die naast het stort van de gemeente woont. Zijn vrouw Pimpel vult haar dagen met het controleren van wat anderen weggooien en Beatris, hun oudste dochter, wordt slonzig. Om te ontsnappen aan hun vastgeroeste bestaan besluit de bende toneel te spelen, met alle gevolgen van dien. Zonder show, zonder geld, zonder talent en zonder inzicht besluiten ze een bank te overvallen. Vanaf dat moment staat de familie op instorten.

De voorstellingen hebben plaats op 8, 9, 10, 11, 14, 15 en 16 november. Wie een ticket wil reserveren, surft naar www.toneelgroep-prutske.be of stuurt een mail naar reservaties@toneelgroep-prutske.be.

Tickets in voorverkoop kosten 10 euro, aan de kassa betaal je 12 euro. De tickets zijn ook te koop in de krantenwinkels van Affligem.