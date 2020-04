Politie stelde op kleine week tijd 19 coronapv’s op in Affligem Tom Vierendeels

21 april 2020

14u35 0 Affligem De politie stelde in Affligem tussen dinsdag 14 en zondag 19 april liefst 19 coronapv’s op. De politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) heeft elke dag drie extra ploegen op de baan die instaan voor het handhaven van de coronamaatregelen. De inbreuken zijn enorm divers.

Op dinsdag werd een koppel betrapt in de Lombeekstraat. De twee wilden er samen wat tijd doorbrengen, maar dat leverde hen beiden een pv voor een niet-essentiële verplaatsing op. In de Groeneweg werd vrijdag een auto met vier inzittenden gecontroleerd. De collega’s die niet samenwonen hadden gedaan met werken en leefden de social dinstancing in de wagen niet na. Ze kregen alle vier een proces-verbaal voor samenscholen. Een inzittende bleek overigens illegaal in het land te verblijven en werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Driest hoogtepunt was zondag toen er dertien pv’s werden opgesteld in de gemeente. In de Driesstraat hadden twee bewoners twee andere gasten op bezoek voor een verjaardagsfeest. De bewoners kregen processen-verbaal voor samenscholing. De gasten ook, maar kregen elk nog een extra pv voor een niet-essentiële verplaatsing. In de Hauwijkstraat zaten vijf personen dan weer te barbecueën. Alle vijf kregen ze een pv voor het samenscholen en de twee gasten kregen er ook elk één voor een niet-essentiële verplaatsing. Tot slot kreeg de politie via het noodnummer 101 ‘s avons nog een melding omdat vier personen achter de Onze-Lieve-Vrouwgrot in de Balleistraat waren samengekomen voor voetballen. Ze kregen pv’s voor samenscholing en niet-essentiële verplaatsingen.

Ook in de andere gemeenten van het grondgebied van de zone werden coronpv’s opgesteld. Het gaat om 21 pv’s in Ternat, twee in Roosdaal en 19 in Liedekerke.