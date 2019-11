Politie neemt drugs in beslag na controles in Affligem en Ternat WDS

14 november 2019

17u10 0 Affligem Een politiepatrouille heeft de voorbije nacht twee voorraden cannabis in beslag genomen tijdens een controle van een verdacht voertuig. De controles vonden plaats in Affligem en Ternat.

Rond 1 uur vannacht werd de politie naar de Bosstraat in Hekelgem gestuurd, na een tip van een alerte inwoner. Die had een verdacht voertuig opgemerkt en alarmeerde de politie. De agenten troffen in het voertuig een bestuurder en zijn passagier aan. Er werd ook een gebruikershoeveelheid cannabis in beslag genomen. De politie stelde proces-verbaal op wegens drugsbezit.

Ook in de Morettestraat in Ternat werd cannabis aangetroffen in een wagen. Tijdens een patrouille ging de aandacht van de politie naar drie voertuigen die met draaiende motor op een verdekte plaats stonden geparkeerd. De drie voertuigen en hun bestuurders werden gecontroleerd. Ook hier troffen de agenten een gebruikershoeveelheid cannabis en cruncher aan die vervolgens in beslag werd genomen. Er werd ook proces-verbaal opgesteld wegens drugsbezit.