Politie moest opnieuw verschillende coronapv’s opstellen in Affligem Tom Vierendeels

22 mei 2020

11u56 0 Affligem De politiezone TARL heeft vorige week opnieuw verschillende coronapv’s uitgeschreven in de gemeenten van het grondgebied. In totaal werden in Affligem 14 processen-verbaal opgesteld. De politie laat weten dat ze nog altijd drie extra ploegen hiervoor op de baan hebben.

Maandag werden drie processen-verbaal opgesteld voor drie personen die alcohol aan het drinken waren aan het voetbalveld in de Geertruidebaan. Daags nadien werden in totaal negen processen verbaal opgesteld. Dat was voor vier personen die samengekomen waren om naar muziek te luisteren en alcohol te drinken aan de Schaapschuur. ‘s Nachts werd ook nog een wagen met twee inzittenden gecontroleerd. Zij waren op weg om een bromfiets af te leveren en kregen daarvoor een proces-verbaal.

Tot slot werden op zaterdag nog twee personen geverbaliseerd omdat ze alcohol aan het drinken waren aan een tankstation langs de Brusselbaan. Het duo kreeg processen-verbaal, maar ook de uitbater van de winkel aan het tankstation omdat hij de openingsuren van de winkel niet naleefde.