Politie doet oproep naar camerabeelden en slachtoffers na nachtelijke golf van vandalisme Tom Vierendeels

16 juli 2020

18u18 0 Affligem Onbekenden hebben woensdagnacht vernielingen aangebracht en vandalisme gepleegd in zeker elf straten in Teralfene. Distributiekastjes, ruitenwissers, de grot en brievenbussen werden geviseerd door de daders. De politie doet nu een oproep naar beeldmateriaal en eventuele slachtoffers.

De politiezone TARL kreeg donderdag verschillende meldingen van vandalisme, volgens de politie verspreid over heel Affligem. “En Teralfene werden onder meer kastjes van Telenet en de grot geviseerd”, zegt woordvoerder Steven De Ridder. “Bij die laatste werden vernielingen aangebracht en zaken beklad met kaarsvet. Bij verschillende auto’s werden ruitenwissers gemanipuleerd, maar niet kapot gemaakt. In de Spoorweglaan verdween dan weer een brievenbus.” De politie heeft momenteel weet van feiten in de Spoorweglaan, Driesstraat, Tulpenlaan, Azalealaan, Balleistraat, Steenbergstraat, Krekelweg, Krokussenlaan, Begonialaan, Mollenhoekstraat en in de omgeving van de kerk. Deze locaties liggen in deelgemeente Teralfene, maar er zonder over heel Affligem feiten gepleegd zijn.

“We willen nu enerzijds eigenaars van camera’s vragen om na te gaan of er verdachte personen of handelingen te zien zijn op de opnames vanaf de vooravond van 15 juli tot donderdagochtend 16 juli”, roept de politie op. “Anderzijds vragen we iedereen grondig na te kijken of er bij hen geen vandalisme werd gepleegd en bij eventuele schade melding te maken op de wijkpost van Affligem of het commissariaat in Liedekerke.”

De Ridder laat ook weten dat er extra overlastpatrouilles op de baan zijn en onmiddellijk ter plaatse komen bij noodoproepen via het nummer 101 over verdachte handelingen of overlast.

