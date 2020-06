Pieter Van Dessel brengt hulde aan Thé Lau met tedere versie van ‘Slapen, Dromen, Zweten’ Wim De Smet

24 juni 2020

11u20 1 Affligem Singer-songwriter Pieter Van Dessel (43) maakte een eigen, tedere versie van ‘Slapen, Dromen, Zweten’, een bekend nummer van The Scene. “Een eerbetoon aan Thé Lau die vijf jaar geleden overleed”, vertelt hij.

“Ik had al langer zin om dit liedje te coveren en toen de verjaardag van Thé Lau zijn overleden dichterbij kwam, vond ik het een mooi moment het nummer af te werken”, vertelt Pieter die eerder al een radiohit scoorde met ‘Leave a light on’ van zijn groep Marble Sounds. “Toen het nummer klaar was, werd ik gecontacteerd door Jan Dauwe Kroeske, bekend van de 2 Meter Sessies. Tijdens de uitvaarplechtigheid van Thé Lau werd mijn ‘Leave a light on’ gespeeld en volgens Jan Dauwe was dat een heel krachtig moment. Ik vond dat wel een heel bijzonder compliment. En als grote fan van The Scene dacht ik meteen: ik breng een ode aan Thé Lau.”

De cover van Pieter Van Dessel, die opgroeide in Hekelgem en daar ook zijn muziekopleiding kreeg, werd gisteravond al opgepikt door het Radio 1-programma Wonderland.

Pieter heeft Thé Lau nooit persoonlijk gekend maar ooit stond hij wel samen met hem op het podium. “Dat was in 1998 toen de studentenvereniging er een eigen Night of the Proms organiseerde”, vertelt hij. “Ik studeerde er rechten en mocht als dwarsfluitist deel uitmaken van een ensemble van vijftig muzikanten. Wij hebben toen onder meer The Scene begeleid. Voor mij was dat een heel speciaal moment.”