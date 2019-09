Petanqueclub Affligem organiseert Vlaams bekertornooi met 120 ploegen WDS

02 september 2019

16u50 0 Affligem Petanque Club Affligem organiseert komend weekend de Provinciale en Vlaamse Interclub Beker voor Veteranen op de parking tegenover restaurant New Fox in Hekelgem.

De bekerwedstrijden vinden plaats op zondag 8 september. Veertig vrouwenploegen en tachtig mannenploegen zullen het dan tegen elkaar opnemen. “Het is voor ons een grote eer om deze wedstrijd te verwelkomen”, meldt secretaris Jacques Van Keymolen. “Het kampioenschap begint om 9 uur en eindigt rond 18 uur. We krijgen ploegen uit alle Vlaamse provincies over de vloer. Voor de inwoners van Affligem is het een unieke kans om kennis te maken met de top van het petanque.”

De wedstrijden gaan door op de parking van New Fox langs de Brusselbaan, op de plaats waar vroeger de bekende dancings El Gringo en Starlight stonden. De petanqueclub zal er ook een tent plaatsen waar bezoekers terecht kunnen voor een hapje en een drankje.