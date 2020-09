Petanqueclub Affligem beschikt over nieuw bestuur Wim De Smet

25 september 2020

10u55 1 Affligem De leden van petanqueclub Affligem hebben een nieuw bestuur. Willem Asselman neemt de voorzittersfakkel over van Walter Callebaut.

Het nieuwe bestuur heeft met schepen Hans Cornand ook een nieuwe ere-voorzitter aangesteld. Jacques Van Keymolen is secretaris terwijl Gisèle Neukermans penningmeester is. Salvator La Farina en Jean-Pierre Steurbaut werden aangesteld als materiaalmeesters.

De terreinen van petanqueclub Affligem bevinden zich in de Hazeweg, vlakbij het vroegere voetbalveld van Eendracht Hekelgem. De club telt intussen 34 aangesloten leden. “Wie eens wil meespelen of gewoon eens wil komen kijken, is altijd bij ons welkom”, meldt Jacques Van Keymolen. “Iedereen van 7 tot 99 jaar kan bij ons terecht. We spelen elke donderdag vanaf 14 uur en iedere vrijdag vanaf 18 uur. Intussen beschikken onze terreinen ook over verlichting.”