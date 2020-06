Personeel verrast afscheidnemende gemeentesecretaris met erehaag en motorcrossrit Wim De Smet

29 juni 2020

12u15 0 Affligem Juliaan Van Ginderdeuren (66), de oudste gemeentesecretaris van Vlaanderen, gaat met pensioen. Het personeel verblijde hem vanochtend met een zelfgeschreven lied, een krantje en een verrassingsuitstap naar een motorcrossterrein.



Juliaan Van Ginderdeuren belandde in 1986 op de post van gemeentesecretaris in Affligem, vandaag bekend als de ‘algemeen directeur’. Hij bleef er 34 jaar en 196 trouw aan de slag. Omdat het morgen zijn laatste werkdag is, beslisten de personeelsleden om een verrassingsfeestje te organiseren.

Vanmorgen om 10 uur verzamelde het personeel op de parking van het gemeentehuis en werd Juliaan verrast met enkele toespraken, een liedje en enkele persoonlijke cadeaus. Kers op de taart bleek, tot grote blijdschap van Juliaan, een uitstap naar een motorcrossdomein. Juliaan was jarenlang een fervent motorcrosser. Ook zijn vrouw Nicole was van de partij.

Zijn opvolger Frederic Pipelers legde twee maanden geleden al de eed af maar Juliaan bleef nog even in dienst om de overgang te vergemakkelijken.

Juliaan Van Ginderdeuren is in zijn vrije tijd altijd een begenadigd sportman geweest. Naast motorcross was ook wielrennen een van zijn passies. “Voortaan zal ik meer tijd hebben voor de fiets”, zei hij. “En een roman schrijven, dat is ook nog een van mijn doelen.”