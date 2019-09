Pater Frits van Leeuwen (88) overleden: Abdij Affligem blijft over met zes monniken Wim De Smet

17 september 2019

12u30 1 Affligem In het OLV-ziekenhuis in Aalst is zondag Frits van Leeuwen (88), monnik van de Abdij Affligem, overleden.

Pater Frits genoot bekendheid als goedgemutste en vriendelijke portier van de abdij. Hij was in de jaren ’80 en ’90 van vorige eeuw ook jarenlang actief als catechist voor de leerlingen uit Meldert en Essene die hun plechtige communie deden. Frits werd geboren in 1931 in Den Haag. Hij verhuisde naar de abdij in Affligem waar hij in 1969 tot monnik werd gewijd.

De voorbije jaren verbleef Frits al in het woonzorgcentrum Sint-Rafaël in Liedekerke omdat hij kampte met evenwichtsstoornissen.

De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag om 10 uur plaats in de abdijkerk.

De Abdij Affligem telt, na de dood van Frits, nog acht paters. In de abdijgebouwen zelf leven nog zes monniken. Abt Benedictus verblijft intussen in het woonzorgcentrum in Liedekerke, terwijl Dom Bruno in het rustoord van Oostakker opgenomen werd.