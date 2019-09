Parochiekerk van Essene staat in de steigers (maar pastoor weet van niets) WDS

10 september 2019

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking in Essene staat in de steigers. De gemeente stelde een gespecialiseerde aannemer aan om herstellingen uit te voeren aan de toren en de dakgoten. De herstellingswerken nemen normaal drie weken in beslag.

Opmerkelijk: parochiepriester Hugo De Bauw bleek niet op de hoogte van de werken. “Ik schrok zelf toen ik plots merkte dat de kerk omgeven was door steigers”, vertelt hij. “Het is goed dat de herstellingswerken gebeuren want zowel het dak als de dakgoot waren niet meer in goede staat. Ook de toren kon een opknapbeurt gebruiken. We zijn dus blij met de werken maar men had ons wel vooraf een seintje mogen geven.”