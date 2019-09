Parking Gildenhuis wordt vernieuwd (en vormt ook nieuwe toegang tot begraafplaats) Wim De Smet

09 september 2019

15u10 0 Affligem De parking naast zaal Gildenhuis en jeugdhuis Avilo in Hekelgem wordt opgebroken en heraangelegd.

Aannemer De Meulemeester uit Geraardsbergen startte vanmorgen met de werkzaamheden op de parking in de Kerkstraat. De huidige laag kiezelsteentjes wordt er verwijderd om plaats te maken voor een nieuwe ondergrond, bestaande uit tegels en steentjes. “We kiezen voor een bedekking die waterdoorlatend is maar toch heel wat netter oogt dan de huidige toestand”, meldt schepen Tim Herzeel (Open VLD), bevoegd voor Openbare Werken. “Op die manier creëren we twintig parkeerplaatsen. We gaan de parking ook opfrissen en groener maken.”

Via de vernieuwde parking wordt ook een toegang gemaakt tot de achterliggende begraafplaats. “We hebben weinig parkeerplaatsen aan de begraafplaats die ook moeilijk bereikbaar is”, vervolgt Herzeel. “Dankzij deze ingreep kunnen de mensen hun auto op de parking naast het Gildenhuis parkeren en vervolgens naar het kerkhof stappen. In een later stadium komen er ook nog extra parkeerplaatsen achteraan de krantenwinkel.”

De gemeente maakt voor de opsmuk van de parking 134.000 euro vrij.