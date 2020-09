Parket onderzoekt omstandigheden van ongeval met motorrijder op E40 Tom Vierendeels

16 september 2020

18u21 1 Affligem Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar het ongeval met een motorrijder van dinsdagmiddag op de E40. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde kort voor 13 uur in de richting van Gent. “Een voertuig maakte een uitwijkmanoeuvre nadat het verkeer vertraagde, vermoedelijk om een aanrijding met een voorligger te vermijden”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “De bestuurder reed bij die manoeuvre tegen een motorrijder. De motard werd vervolgens tegen andere voertuigen gekatapulteerd. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld die de omstandigheden van het ongeval moet onderzoeken.” Het parket had woensdagavond nog geen verdere informatie over hoe de toestand van het slachtoffer verder evolueerde, noch over zijn identiteit.

Door het ongeval bleef de rechterrijstrook richting Gent tot in de vooravond versperd. Het was hierdoor een hele namiddag stapvoets aanschuiven vanaf Groot-Bijgaarden.