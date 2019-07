Panty’s met mensenhaar... Blijkbaar dé manier om vraatzuchtige reeën uit je moestuintje te houden Wim De Smet

12 juli 2019

11u45 13 Affligem De moestuinen van de bewoners in de buurt van het Kluisbos en het Kravaalbos worden leeggevreten door reetjes. De dieren houden zich op in de bossen op de grens van Affligem en Aalst. “Het zijn echte fijnproevers”, vertellen Hilde Saeys en Danny Declercq. “En ook al eten ze onze groentetuin leeg, we blijven die beestjes graag zien.”

Hilde Saeys (71) en haar echtgenoot Danny Declercq (74) wonen vlak bij de Aalstersedreef, een gebied waar het aantal reeën het voorbije decennium fors is toegenomen. De dieren leven vooral in de omliggende bossen maar verplaatsen zich met gemak ook naar de tuinen van de omwonenden. In de groentetuintjes vinden ze heel wat lekkers dat in het bos niet zomaar voorhanden is. “Ze zijn dit jaar begonnen met onze aardbeien, ook al hadden we die met speciale netten goed beschermd”, vertellen Hilde en Danny. “Maar ze lusten niet alleen aardbeien: ook de hazelnoten en de blaadjes van de hazelaar staan op hun menu. Wij hoeven zelf geen hazelnootjes meer te eten, want alles is al weg.”

Frambozen

“Ook de frambozen staan op hun verlanglijstje”, vervolgt Hilde. “Die groeien nochtans op struiken met dikke stekels maar dat trekken ze zich niet aan. En ook kolen lusten ze graag, vooral als het nog kleine plantjes zijn. Vorig jaar hebben we ook geen boontjes kunnen eten. De reeën waren er al mee weg nog voor we ze konden plukken. Ja, die beestjes weten echt wel goed wat ze willen.”

Het enige wat de reeën niet lusten zijn selder, prei, ajuin, peterselie en pastinaak. “Van die groenten blijven ze af”, luidt het. “Maar alle andere groenten en fruit eten ze op. We hebben nu zelfs gezien dat ze het loof van de aardappelen aan het opsmullen zijn. En de aardpeer eten ze ook op.”

Hilde en Danny houden van de reetjes maar willen wel nog iets overhouden van de groenten uit hun tuin. “Daarom hang ik nu panty’s, gevuld met mensenhaar, in de struiken”, vervolgt Hilde. “Dat haar ben ik bij de kapper gaan ophalen. Blijkbaar houdt dat de reeën weg, heb ik ergens gelezen. Onze overbuur heeft zijn moestuin ook goed omheind zodat de dieren er bijna niet in kunnen, maar bij ons is dat onbegonnen werk. Die reeën springen trouwens vlot over een omheining van anderhalve meter. Je moet dus al een soort van gevangenisomheining bouwen om ze tegen te houden. Dat willen we niet.”

Ondanks de schade in hun moestuin, blijven Danny en Hilde de reetjes graag zien. “Het zijn prachtige dieren”, luidt het. “We zien ze ook vaak in ons gazon rondlopen. Het is mooi om hen bezig te zien, ook al zijn ze heel schuw en kan je ze niet benaderen. En als ze voor ons nog iets overlaten in de moestuin, zijn we eigenlijk best wel tevreden. (lacht)”