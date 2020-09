Oudste monnik (95) van Abdij Affligem overleden: “Dom Idesbald was een volksvriend, altijd goedgezind” Wim De Smet

09 september 2020

16u30 2 Affligem In zijn kamertje van de abdij overleed woensdagmiddag Dom Idesbald Verkest (95). Hij was de oudste monnik van de Abdij Affligem en woonde maar liefst 76 jaar binnen de abdijmuren.

Dom Idesbald werd in 1925 in Tielt geboren als Gabriel Verkest. In de Abdij Affligem groeide hij uit tot een kleurrijke en hardwerkende figuur die altijd goedgemutst was. Idesbald was onder meer de drijvende kracht achter het cultureel centrum van de abdij. Hij was ook jarenlang actief als godsdienstleraar, onder meer in het atheneum van Denderleeuw. “In het atheneum zat een publiek van andersdenkenden”, zei Idesbald daarover in het boek ‘Abdij Affligem-Het kloosterleven’. “Met hen had ik veel gesprekken en zo leerde ik ook begrijpen dat er andere situaties en levens bestonden dan alleen het onze in het klooster.”

Idesbald vertelde in datzelfde boek ook over zijn priesterkeuze. “Ik maak altijd de vergelijking met het huwelijksleven”, zei hij daarover. “Ik had bijvoorbeeld apotheker kunnen worden. Daar had ik wel aanleg voor. Maar eens ik mijn keuze gemaakt had, heb ik niet meer getwijfeld. Ik heb ook nooit een probleem gehad met seksualiteit. Ik heb daar nooit aan gedacht. Ik had de keuze gemaakt en het was gedaan.” Ook over pedofilie in de kerk had Idesbald een mening: “Dat zijn sukkelaars. Grote sukkelaars.”

Brutaal overvallen

Dom Idesbald haalde ook de nieuwskolommen van de krant toen hij in 2013 brutaal overvallen werd door een kerel die geld nodig had. De dader had aangebeld aan de abdij en toen Idesbald de poort opende, werd hij door de kerel bij de keel gegrepen. De man eiste 1.000 euro, zo niet zouden er ongelukken gebeuren. Idesbald was geschokt door de overval, maar hij herwon al snel zijn levenslust.

Uitblazen deed Idesbald in zijn tuintje. “Al van in de vroege lente keek hij verlangend uit om te kunnen spitten, snoeien, planten en vooral om van het overvloedige fruit te kunnen uitdelen”, vertelt bibliothecaris Ben Vermoesen. “In de groei en bloei van zijn planten zag hij Gods wonderlijke schepping en dat maakte hem heel gelukkig. In 2017 publiceerde hij ook zijn memoires. Daarin schreef hij: ‘Ik ben de heer Jezus dankbaar voor mijn lang leven in goede gezondheid. Maar er is een volkswijsheid die ons zegt dat het leven bestaat uit 20 jaar groeien, 20 jaar bloeien, 20 jaar staan en 20 jaar vergaan en dat heb ik de laatste tijd moeten ondervinden.”

Altijd optimistisch

Dom Idesbald overleed woensdagmiddag in de abdij. “Tot nieuwjaar was hij nog heel actief, maar vanaf januari begon hij te sukkelen met zijn gezondheid”, zegt dom Franco, de prior van de abdij. “Eigenlijk is hij gestorven van ouderdom. We verliezen een goed man die altijd optimistisch was, een echte volksvriend ook. Idesbald was voor vooruitgang, niet voor stilstand. Er moest gewerkt worden, niet getreuzeld. We zullen hem missen.”

Na de dood van dom Idesbald verblijven er in de Abdij Affligem nog zes monniken.