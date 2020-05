Oudste inwoner van het Pajottenland overleden: Ambrosine werd 108 jaar Wim De Smet

19 mei 2020

19u45 9 Affligem In haar huisje langs de Brusselbaan in Essene is vanochtend Ambrosine De Pauw (108), de oudste inwoner van het Pajottenland, overleden.

Ambrosine werd in 1911 geboren in een landbouwersgezin in Essene. Ze trouwde in 1934 met hopboer Louis De Smedt, zoon van de toenmalige burgemeester van Essene. Ambrosine en Louis verhuisden na hun huwelijk naar het dorpscentrum van Essene. Het echtpaar kreeg vier kinderen: Marie-Jeanne, Greta, Hugo en Victor. Maar nog voor Victor geboren was, sloeg het noodlot toe. Haar man Louis overleed bij een ongeval met een tram in Zellik.

Ambrosine, toen 33 jaar, hertrouwde nooit meer. Ze verhuisde met haar vier kinderen naar de ouderlijke woning langs de Brusselbaan en hield er, samen met haar ongetrouwde broer Alfons, de boerderij overeind. Zij trok zich ook uit de slag als naaister van herenkostuums.

Maar na die moeilijke jaren kon Ambrosine genieten van een rustige en vooral gezonde oude dag. Ze las elke dag nog de krant en genoot van de familie die haar regelmatig een bezoekje bracht.

Enkele jaren geleden kreeg ze zelfs Kamagurka over de vloer die haar kwam interviewen. Ambrosine is trouwens niet de enige eeuwelinge in de buurt. Ook Gustaaf De Jonghe, die enkele honderden meters verderop in de Domentveldstraat woonde, werd 104 jaar.