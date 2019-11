Oudste gemeentesecretaris van het land gaat met pensioen: maar liefst 15 kandidaten willen hem opvolgen Wim De Smet

26 november 2019

13u35 2 Affligem De gemeente Affligem heeft vijftien kandidaturen gekregen om Juliaan Van Ginderdeuren (66), de oudste gemeentesecretaris van het land, op te volgen.

De functie van gemeentesecretaris heet vandaag ‘algemeen directeur’. Dat is een gegeerde titel want het loon van zo’n gemeentesecretaris of algemeen directeur klimt al snel boven de 3.500 euro netto per maand.

Juliaan Van Ginderdeuren liet vorig jaar al weten dat hij met pensioen gaat. Oorspronkelijk toonden meer dan twintig mensen interesse om hem op te volgen. Dat aantal werd uiteindelijke gereduceerd tot vijftien. Twee van die vijftien kandidaten hoeven, volgens het decreet lokaal bestuur, niet deel te nemen aan de examens omdat ze in een andere gemeente momenteel al adjunct-algemeen directeur zijn.

Schriftelijke proef

De dertien overblijvers hebben intussen een eerste schriftelijke proef afgelegd. De resultaten daarvan worden normaal volgende week bekendgemaakt. “De kandidaten moeten vijftig procent behalen willen ze geslaagd zijn”, meldt Juliaan Van Ginderdeuren. “Wie slaagt, mag zich vervolgens aanmelden bij een extern selectiebureau dat hen een proef leiderschap en management zal voorleggen.”

Nadien wacht er nog een mondelinge proef die afgenomen wordt door een driekoppige jury samengesteld uit de algemeen directeurs van de gemeenten Ternat, Galmaarden en Liedekerke. En als die punten bekend zijn, wordt er een soort rangschikking gemaakt. Vervolgens is het de gemeenteraad die, in geheime stemming, de nieuwe algemeen directeur zal kiezen. Die stemming wordt ten vroegste in maart volgend jaar verwacht.

“Eigenlijk had ik gehoopt dat mijn opvolging iets sneller zou gebeuren”, meldt Juliaan Van Ginderdeuren. “Normaal ga ik in februari met pensioen. Ik ga niet nog eens een verlenging vragen. Eigenlijk kon ik zes jaar geleden al met pensioen gaan maar ik was er toen niet rijp voor. Ik doe deze job nog altijd heel graag. Dit is een passie, ik ben er permanent mee bezig.”