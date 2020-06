Oppositie wil dat cadeaubon alleen geldig is bij winkeliers die moesten sluiten Wim De Smet

10 juni 2020

15u45 0 Affligem Het uitdelen van een cadeaubon na de coronacrisis stuit in Affligem op kritiek van oppositiepartij N-VA. “Dit is sinterklaaspolitiek.”

De bestuursmeerderheid van burgemeester Walter De Donder lanceert de cadeaubon om de lokale economie aan te zwengelen na de coronacrisis. Ieder Affligems gezin krijgt een cadeaubon van 30 euro waarmee men terecht kan bij alle handelaars in de gemeente. N-VA kant zich niet tegen het initiatief maar vindt dat de cadeaubon alleen mag ingeruild worden bij handelszaken die de deuren ook effectief moesten sluiten. “Nu mag de bon gebruikt worden in alle handelszaken in Affligem, dus ook bij diegene die weinig of geen inkomstenverlies hebben geleden tijdens de crisis”, stelt raadslid Stijn Stassijns (N-VA). “Maar in dat geval schiet dit initiatief zijn doel voorbij en lopen we het risico dat de bon gebruikt wordt bij handelaars die dat extra steuntje eigenlijk niet nodig hebben. Het is een gebrek aan politieke moed van het gemeentebestuur ten opzichte van de mensen die hun zaak effectief moesten sluiten. Een soort sinterklaaspolitiek dus.”

Stassijns haalde ook een modelreglement van de Vlaamse overheid uit de schuif om zijn kritiek te staven. “Ook in dat reglement gaat het om cadeaubonnen die alleen gebruikt kunnen worden in winkels die de deuren hebben gesloten tijdens corona.”

Toch blijft de bestuursmeerderheid achter haar standpunt staan. De cadeaubon is dus in te ruilen bij alle winkeliers in Affligem. “Wij willen niet exclusief maar inclusief werken en iedere handelaar een duwtje in de rug geven”, luidt het.