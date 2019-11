Oppositie vraagt burgemeester Walter De Donder om Ruimtelijke Ordening af te staan Wim De Smet

06 november 2019

13u05 0 Affligem Oppositiepartij N-VA wil dat burgemeester Walter De Donder (CD&V) niet langer bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening. De Donder zit verwikkeld in een juridische procedure over een mogelijke bouwovertreding en volgens fractieleider Stijn Stassijns (N-VA) is het daarom niet opportuun dat de burgemeester die bevoegdheid blijft uitoefenen.

Walter De Donder is al sinds 2011 verantwoordelijk voor het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening in Affligem. De kandidaat-voorzitter van CD&V werd door zijn buurman aangeklaagd voor een mogelijke bouwovertreding. De Donder zou de bouwvoorschriften niet correct hebben nageleefd bij het verbouwen van zijn woning, en een nieuw bijgebouw zou te dicht bij de eigendom van de buurman zijn gerealiseerd. Het juridisch dispuut sleept al enkele jaren aan, maar eind dit jaar zou er een uitspraak volgen.

Bouwvergunningen

Voor oppositiepartij N-VA kan het niet dat Walter De Donder intussen bevoegd blijft voor Ruimtelijke Ordening, de dienst die onder meer verantwoordelijk is voor het uitreiken van bouwvergunningen. Raadslid Stijn Stassijns voegde dinsdagavond een extra punt toe aan de agenda van de gemeenteraad. Daarin vroeg hij om de bevoegdheid Ruimtelijke Ordening weg te halen bij de burgemeester en over te dragen aan een andere schepen. “De burgemeester is betrokken bij een bouwdispuut en zolang er geen klaarheid is in die zaak lijkt het ons normaal dat hij intussen afstand doet van deze bevoegdheid”, zegt Stijn Stassijns. “De buurman van de burgemeester heeft al twee keer klacht ingediend tegen een vergroting en uitbreiding van het huis. De man heeft zelfs al gelijk gekregen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

Stassijns wil dat bouwdossiers van gemeenteraadsleden of schepenen voortaan behandeld worden door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening zodat er nooit sprake kan zijn van belangenvermenging.

Deontologische code

De bestuursmeerderheid van CD&V en Open VLD veegde de voorstellen van de oppositie van tafel. Walter De Donder was zelf niet aanwezig, omdat hij deelnam aan een debat in Antwerpen. Hij wil zelf niet reageren op het voorstel van N-VA. Coalitiepartner Open VLD zegt dat het voorstel van Stassijns niet correct is. “Binnen het college van burgemeester en schepenen heeft geen enkele schepen individuele bevoegdheid. De beslissingen worden gedragen door het hele college”, zegt Tim Herzeel. “We hebben trouwens allemaal een deontologische code die we respecteren.”