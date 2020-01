ONZE WEEKENDTIPS: winterduik in Hofstade of devote folklore van Sint-Antonius in Affligem Wim De Smet

17 januari 2020

06u00 0

Essene - Traditionele Sint-Antoniusviering met verkoop offergaven

In het centrum van Essene, deelgemeente van Affligem, vindt zondag de Sint-Antoniusviering plaats. Na de gregoriaanse hoogmis worden de offergaven volgens de aloude traditie per opbod verkocht. Pensen, vlaaien, varkenskoppen, bier, kipkap en zelfs een levend biggetje vinden er een nieuwe eigenaar. Na de verkoop kan iedereen in de parochiezaal terecht voor een glas geuze of kriek. In de zaal zijn er dan ook optredens van De Golden Boys en Studio Foef.

Hofstade - Nieuwjaarsduik in provinciedomein

De gemeente Zemst organiseert zondag een nieuwjaarsduik in het Domein Hofstade. Alle inwoners worden uitgenodigd en zowel ijsberen als koukleumen zijn welkom. Vanaf 11.30 uur is er op het strand een drankje en een hapje te verkrijgen. En wie het jaar fris en monter wil inzetten, kan meteen ook een duik nemen in het water. Inschrijven voor de nieuwjaarsduik kan via www.zemst.be/nieuwjaarsduik-2020

Alsemberg - Bart Moeyaert vertelt over leven en werk

Auteur Bart Moeyaert vertelt het verhaal van het gezin waarin hij is opgegroeid, het onstaan van zijn eerste boek en de evolutie van zijn ideeën? Hij gaat ook dieper in op een aantal van zijn titels. De lezing wordt georganiseerd door de lokale Davidsfonds-afdeling en heeft zaterdag om 10.30 uur plaats in de gemeentelijke bibliotheek van Beersel, Brusselsesteenweg 77 in Alsemberg. De toegang is gratis.

Lennik - Het verhaal van Vlaamse meisjes tijdens de bevrijding

Op zaterdag 18 januari om 14 uur komt schrijver Dirk Musschoot vertellen over jonge Vlaamse meisjes die tijdens de bevrijding in 1944 en in de maanden daarna verliefd werden op de Britse bevrijder. Sommige koppels vestigden zich in ons land, anderen trokken naar Groot-Brittanië. Musschoot vond tientallen liefdesverhalen van toen. Verhalen vol ontroering maar vaak ook van eenzaamheid en gemis. De voordracht heeft plaats in vzw Zonnestraal, Kroonstraat 44 in Lennik. De toegangsprijs bedraagt 18 euro.

Londerzeel - Poppenkast in een modern kleedje

Wie van dorpsverhalen, spitsvondige woordspelingen en leuke wendingen houdt, kan zondag terecht bij Curieus Londerzeel. Poppenkast in een modern kleedje (of zonder) met gewaagde en soms pikante en absurde ondertoon geschreven door het illustere kwartet De Poepekaslovers. Vandaar het label KNT24+ met een knipoog. De voorstelling heeft plaats om 16 uur in Den Hof van Curieus, Steenhuffelstraat 8 in Malderen (Londerzeel).