Ongeval op E40 in Affligem veroorzaakt file Tom Vierendeels

07 februari 2020

13u25 9 Affligem Op de E40 is het momenteel filerijden door een ongeval op de grens van Affligem en Aalst.

De bestuurder van een Volvo belandde er om een nog onbekende reden tegen de vangrail. Het ongeval gebeurde in de richting van Gent. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De rechterrijstrook van de E40 is momenteel afgesloten. Daardoor staan er files vanaf het op- en afrittencomplex in Affligem.

Later meer.