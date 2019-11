Nieuwe parking Gildenhuis en jeugdhuis bijna klaar WDS

06 november 2019

16u20 0 Affligem De parking naast de gemeentelijke cultuurzaal Gildenhuis en jeugdhuis Avilo is zo goed als klaar. De aannemer legt momenteel de laatste hand aan de afwerking. Begin dit jaar besloot het Affligemse gemeentebestuur om de parking op te smukken.

Het Gildenhuis bevindt zich in de Kerkstraat in Hekelgem. De oude parking had een onderlaag in kiezelstenen en gaf een troosteloze aanblik. De gemeente maakte daarom 134.000 euro vrij om de parking volledig te vernieuwen. De kiezels werd afgeschraapt en vervangen door tegels, steentjes en beton. De ondergrond blijft op de meeste plaatsen wel waterdoorlatend. Achteraan de parking werd ook een extra ingang gemaakt voor de begraafplaats die achter het Gildenhuis ligt. Een oude boom werd gerooid en vervangen door jonge exemplaren.

Het achterste deel van de parking is momenteel nog afgesloten voor wagens. De nieuwe parking telt een twintigtal plaatsen.