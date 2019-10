Nagebouwde onderzeeër uit Vlaamse film Torpedo lokt nieuwsgierigen naar modelbouwbeurs Wim De Smet

13 oktober 2019

16u06 4 Affligem Enkele duizenden mensen trokken dit weekend naar de Bellekouterhal in Affligem voor de modelbouwbeurs ‘Plastic & Steel’. Een modelduikboot, die gebruikt werd voor de opnames van de nieuwe film Torpedo, was de absolute publiekstrekker.

De Vlaamse film Torpedo wordt vanaf 23 oktober in de zalen vertoond, maar wie al een glimpje wilde opvangen van de bekende onderzeeër, kon terecht op Plastic & Steel. De duikboot werd vervaardigd door de specialisten van Belgium Model Ship Association uit Genk. “Eigenlijk hebben we voor de film drie zulke boten gebouwd van telkens 6,33 meter lang”, vertelt Raf Janssens (63). “We hebben daar ongeveer een jaar aan gewerkt. Dat waren intensieven dagen, telkens van 9 uur in de ochtend tot 18 uur.”

Details

De filmmakers kwamen tien jaar geleden al in contact met Janssens en zijn collega’s. “Eerst hebben we een proefmodel gemaakt maar dat bleek uiteindelijk een beetje te klein. Pas in 2011 hebben een grotere boot gemaakt. En wat bleek? Hoe groter we de modellen maakten, hoe realistischer ze leken op film. Details zijn heel belangrijk.”

De film Torpedo, die het verhaal brengt van vier Vlaamse rebellen uit 1943, gaat volgende week in première. “Onze mensen zijn allemaal uitgenodigd op de première”, vertelt Raf Janssens. “We zijn heel trots dat we hier mochten aan meewerken.”