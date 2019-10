Na 75 jaar en drie generaties: Doe-het-zelfzaak Deberlanger sluit definitief de deuren Wim De Smet

04 oktober 2019

16u35 1 Affligem De bekende doe-het-zelfzaak van de familie Deberlanger in Hekelgem sluit na 75 jaar de deuren. Zaakvoerder Patrick Deberlanger houdt deze maand nog uitverkoop en in november gaat de winkel dicht. Wat er nadien met het pand langs de Brusselbaan zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

De derde generatie Deberlanger zal meteen ook de laatste zijn die de familiezaak in ijzerwaren en werkmateriaal openhoudt. Patrick Deberlanger houdt het voor bekeken. Hij verhuist naar Andalusië in Spanje. “Het is met veel spijt in het hart, maar we trekken ons terug uit dit hectische leven”, vertelt Patrick. “Ik heb altijd keihard gewerkt in de zaak maar door de opkomst van het internet is het moeilijk om te blijven concurreren. Ik moet mijn producten aankopen aan de prijs die particulieren voor datzelfde artikel op het internet betalen. Klanten komen me zeggen hoeveel iets mag kosten. Daar kan je als zelfstandige niet meer tegen op. Die e-commerce heeft me de voorbije jaren zeker twintig procent van mijn omzet gekost. En het gebeurde ook dat mensen eerst bij ons langs kwamen voor professionele uitleg en nadien hun product online gingen kopen.”

Regeltjes

Maar het internet is niet de enige dooddoener, meent Patrick. “Er zijn wel vijftien redenen waarom we stoppen met de winkel. Er zijn ook al die enge, betuttelende regeltjes. Onlangs kreeg ik iemand van de veiligheidsinspectie over de vloer die me op vingers tikte omdat er een hobbeltje zat in het tapijt in de winkel. Daar zou iemand kunnen over vallen (zucht). En dan zijn er nog al die extra belastingen en controles. Na verloop van tijd kan je daar gewoon niet meer tegen. Ook het vinden van deskundig winkelpersoneel werd moeilijk want dit zijn jobs met heel veel technische inhoud.”

De familiezaak maakte ook al enkele jaren deel uit van de Handy Home-keten, een aankoopvereniging waar een vijftigtal gelijkaardige winkels bij aangesloten zijn. “Op die manier kan je betere prijzen verkrijgen bij de leveranciers, maar vaak volstaat dat nog niet om onder de aankoopprijzen online te geraken. Ik heb er ook aan gedacht om de zaak te herpositioneren maar daar heb ik de moed niet meer voor.”

Patrick onderhandelde ook met kandidaat-overnemers. “We hebben met zeven mensen gepraat uit onze sector, maar uiteindelijk heeft niemand een ernstig bod gegeven”, luidt het. “Dus sluiten we de deuren. Mogelijk betoont er nog iemand interesse. Is dat niet het geval, dan houden we nog uitverkoop tot midden november.”

Jef Pip

De familiezaak Deberlanger werd in 1944 opgericht door Jozef Deberlanger, in Hekelgem ook bekend als ‘Jef Pip’. Hij was destijds een begenadigd wielrenner die op het einde van zijn sportcarrière een handeltje in fietsen begon. Later kwamen er ook kacheltjes en nagels in het assortiment. Zonen Adelin en Eric Deberlanger namen de zaak over van hun vader en specialiseerden zich vervolgens in de verkoop van ijzerwaren. De echtgenotes runden de winkel, Eric deed de administratie en Adelin trok de baan op als vertegenwoordiger. Met de intrede van Eric’s zoon Patrick Deberlanger werd de nadruk gelegd op de doe-het-zelf-branche. “Ik vind het ontzettend jammer dat aan deze mooie traditie een einde komt, maar veel keuze was er niet”, vertelt Patrick. “Ik hoor van veel klanten dat ze onze winkel zullen missen. Bij ons je een vijs nog per stuk kopen, in plaats van meteen in een pakje van twintig. Wie dat wou, kon hier ook een deskundige uitleg krijgen. Die goede service, daar zijn we groot op geworden. Dus ja, dit is spijtig. Er zal geen dag voorbij gaan, zonder dat ik eens terugdenk aan al die mooie jaren hier.”