N-VA: “Bouwdispuut burgemeester De Donder kostte de belastingbetaler al 44.667 euro” Wim De Smet; Bart Kerckhoven

29 januari 2020

06u30 0 Affligem Het dossier over de omstreden carport van de Affligemse burgemeester Walter De Donder (CD&V) heeft de gemeente al 44.667 euro gekost aan advocatenkosten, zo berekende oppositiepartij N-VA. De partij vraagt dat die kosten alsnog verhaald worden op de burgemeester.

Walter De Donder voerde drie jaar geleden enkele ingrijpende renovatiewerken door aan zijn woning in de Molenberg in Hekelgem. Naast de woning werd onder meer een carport met bijhorende berging gebouwd. Omdat het bouwwerk op amper een meter van de perceelgrens werd gebouwd, diende de buurman van De Donder een klacht in. De bestendige deputatie van de provincie schoof de klacht eerst van tafel maar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kreeg de buurman wél gelijk. Daarop diende De Donder een nieuwe aanvraag in bij de provincie. De uitspraak van de deputatie in dat dossier wordt eerstdaags bekendgemaakt.

Te ver laten komen

Zowel Walter De Donder als de buurman lieten zich in hun juridische strijd bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. Oppositiepartij N-VA vroeg intussen de advocatenkosten op die de gemeente al betaalde. “En daaruit blijkt dat dit bouwdispuut al 44.667 euro heeft gekost aan de Affligemse belastingbetaler”, zegt raadslid Stijn Stassijns. “De gemeente heeft die kosten dus gemaakt om de beslissingen van het schepencollege, waaronder de toekenning van een vergunning, te verdedigen. Het is jammer dat burgemeester De Donder het allemaal zo ver heeft laten komen.”

Bevoegd voor ruimtelijke ordening

Nog volgens N-VA volgde Walter De Donder niet de juiste procedure. “Dat blijkt zowel uit het verslag van de ambtenaar van de provincie als uit de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt Stassijns. “De burgemeester is al 13 jaar bevoegd voor ruimtelijke ordening en zou toch de procedures moeten kennen? Door zijn wil door te drijven, komt hij nu in opspraak en kost zijn verdediging de Affligemse burgers handenvol geld. Bovendien koos men niet meteen voor goedkope advocaten. Het gespecialiseerd advocatenbureau vroeg 270 euro per uur.”

Walter De Donder wil liever niet dieper ingaan op de heisa. “Als men vindt dat ik dingen gedaan heb die strafbaar zijn, dan moet men naar het parket stappen. Meer wil ik daar niet over kwijt.”