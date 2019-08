Mysterieuze trillingen zouden dan toch afkomstig zijn van Rendac Tom Vierendeels

21 augustus 2019

19u23 0 Affligem De mysterieuze trillingen in Teralfene zouden dan toch afkomstig zijn van het bedrijf Rendac in Denderleeuw. Dat laat Affligems burgemeester Walter De Donder (CD&V) weten. Het bedrijf zou intussen ook al maatregelen genomen hebben om verdere problemen tegen te gaan.

“Het bedrijf Rendac heeft een bureau opdracht gegeven om metingen uit te voeren”, zegt burgemeester De Donder. “Hieruit blijkt dat de trillingen en akoestische overlast hier naar alle waarschijnlijkheid te zoeken zijn. De geluiden en trillingen zouden geproduceerd worden door het uitvallen van twee motoren van de vergistingsinstallatie. Hierdoor takt men af op één fakkel waardoor er een lage frequentie ontstaan. Die geeft op haar beurt de trillingen en het irritante gezoem. Rendac heeft ondertussen de nodige aanpassingen gedaan waardoor er geen twee motoren tegelijkertijd kunnen uitvallen.” De trillingen werden vooral waargenomen in de Spoorweglaan, de Kerkweg, de Tulpenlaan en de Molleweg. Het gaat om woonstraten vlak bij de Dender die de grens vormt met buurgemeente Denderleeuw.

Het gemeentebestuur heeft eerder deze week ook zelf contact opgenomen met het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). “Zij hebben een universitaire dienst gecontacteerd met de vraag metingen uit te voeren naar trillingen en akoestiek in de ondergrond”, gaat de burgemeester verder. “We gaan nog overleg hebben met Rendac en zullen dan beslissen of we de samenwerking met de betrokken universiteit nog aangaan.”