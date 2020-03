Moeten rusthuisbewoners afstand bewaren tijdens een optreden? Redactie

26 maart 2020

17u49 0 Affligem Zanger en entertainer Christof Chapsis trakteerde deze week de 116 bewoners en het personeel van wzc Van Lierde in Affligem op een optreden. Hartverwarmend, maar er kwamen ook verontwaardigde reacties over hoe dicht bewoners en personeel bij elkaar stonden. Hoe zit het nu eigenlijk met de regels voor rusthuizen?

Tal van zangers en groepen trekken tegenwoordig op ronde om de zinnen van bewoners van rusthuizen even te verzetten. Een mooi initiatief tijdens deze coronacrisis, maar het optreden van Christof Chapsis in Affligem deed enkele mensen met de wenkbrauwen fronsen. Zo ook Linda D.V. die niet kon vatten hoe dicht bewoners bij elkaar zaten op de balkons en dat personeelsleden erbij stonden zonder mondbescherming en handschoenen.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met de regelgeving voor woonzorgcentra? “Eigenlijk zijn er niet echt regels”, verduidelijkt Dirk De Byser, algemeen directeur van wzc Van Lierde. “Er wordt uiteraard rekening gehouden met het bewaren van de afstand, maar dat geldt niet bij zorggerelateerde taken. En iedereen uit de sector kan beamen dat die taken niet naast het bed stoppen. Denk bijvoorbeeld in dit geval aan recreatie en animatie. In het begin werd ons opgelegd geen groepsactiviteiten meer te organiseren, maar daar is men vanop teruggekomen. De adviezen volgen we uiteraard zo goed mogelijk op en Christof Chapsis mocht het rusthuis bijvoorbeeld niet betreden. Het beste bewijs daarvan is dat er nog geen enkele besmetting is in ons huis.”