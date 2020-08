Minister Dalle maakt 57.000 euro vrij voor ‘nestelbossen’: het Bellenbos in Hekelgem is pilootproject Wim De Smet

24 augustus 2020

17u20 7 Affligem Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle bracht maandagmiddag een bezoek aan het Bellenbos in Hekelgem. Het bos kreeg de erkenning van ‘nestelbos’ en moet kinderen en jongeren opnieuw in contact laten komen met de natuur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De minister maakte voor de uitbouw van de ‘nestelbossen’, waarvan het Bellenbos een pilootproject is, 57.000 euro aan subsidies vrij. Met dat geld werd het bos ingericht met verschillende ‘doelgerichte nesten’. Het gaat dan om een droom-, crea- of bouwnest. Alle speelplekken moeten tot de verbeelding spreken en kinderen uitnodigen om te exploreren en experimenteren. “Kinderen uit het lager- en kleuteronderwijs kunnen hier terecht voor een gevarieerd aanbod”, meldt initiatiefneemster Caroline Bosteels. “Maar we openen het bos ook voor kwetsbare jongeren die hier hun zelfvertrouwen opnieuw kunnen opbouwen. De activiteiten in het bos worden begeleid door pedagogisch geschoolde mensen.”

Het Bellenbos is het eerste ‘nestelbos’ van Vlaanderen. “We maken gebruik van een bestaand bos en een weide die beschikt over streekeigen planten”, luidt het nog.

Minister Dalle was alvast onder de indruk. “Jongeren die het al moeilijk hadden werden tijdens de coronacrisis nog met extra problemen geconfronteerd”, zegt de minister. “Daarom is het belangrijk om voor hen vrijetijdsactiviteiten te organiseren. Dat kan perfect in dit bos. Zij kunnen nu hun vrije tijd op een duurzame en groene manier invullen.”