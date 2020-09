Milieutoezichthouder gaat over tot verzegeling van site autohandelaar in Affligem Amber Gys

20 september 2020

11u11 0 Affligem Een autohandelaar uit Affligem riskeert een ambtshalve opruiming voor het niet naleven van verschillende vereisten, opgelegd door de milieutoezichthouder. Nadat er een jaar geleden al tal inbreuken werden vastgesteld, volgde een tweede en derde controle, waar de autohandelaar in kwestie nog steeds niet aan had veranderd.

Afgelopen woensdag hebben de milieutoezichthouder, de politiezone TARL en de dienst DJSOC van de directie zware en georganiseerde criminaliteit van de federale politie op verzoek van het parket Halle-Vilvoorde, een hercontrole uitgevoerd bij een autohandelaar in Affligem. Deze nieuwe controle volgt op een gecoördineerde actie die plaatsvond op 26 februari 2019 op de site in bijzijn van verschillende inspectiediensten. Er werden toen verschillende inbreuken vastgesteld die te maken hadden met milieu, afvalverwerking en brandveiligheid. De eigenaar kreeg daarbij verschillende verplichtingen opgelegd om de site op te ruimen, zijn vergunningen in orde te brengen en afvalstoffen conform de regelgeving op te slaan.

Bij een eerste hercontrole door de milieutoezichthouder, later in 2019, werd vastgesteld dat aan een aantal verplichtingen werd voldaan. Tijdens de derde controle van 16 september 2020 werden echter opnieuw verschillende inbreuken vastgesteld betreffende de opslag van wrakken, olie en andere afvalstoffen. De milieutoezichthouder ging daarop over tot bestuurlijke verzegeling. De eigenaar riskeert nu een ambtshalve opruiming wanneer op korte termijn niet de nodige maatregelen worden getroffen.