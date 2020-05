Masterplan Teralfene krijgt vorm: pastorie en winterkapel ruimen plaats voor gemeenschapszaal en nieuwe school Wim De Smet

26 mei 2020

15u50 6 Affligem Het gemeentebestuur van Affligem en het gemeenschapsonderwijs gaan samen bijna 4 miljoen euro investeren in de bouw van een gemeenschapscentrum én een nieuw schoolgebouw in Teralfene. De winterkapel, de pastorie en de aanpalende woning met voormalige slagerij verdwijnen onder de sloophamer.

De gemeente Affligem heeft met de onderwijskoepel GO een erfpachtovereenkomst gesloten om het ambitieuze masterplan voor Teralfene-centrum vorm te geven. Dat masterplan omvat onder meer de bouw van een gemeenschapszaal. Tegelijk investeert de gemeenschapsschool De Regenboog in extra klassen en een nieuw schoolgebouw. “De school kampt met een tekort aan ruimte”, zegt burgemeester Walter De Donder (CD&V). “Daarom hebben we een nieuwe overeenkomst met de school gesloten zodat zij de kans krijgen om een nieuw gebouw te realiseren. Op de weide tussen de huidige pastorie en de winterkapel komt het gemeenschapscentrum dat we via een privaat-publieke samenwerking gaan bouwen.”

Scoutsgroep Ter Alwina

De gemeente maakt nu 325.000 euro vrij voor het masterplan. De scholengroep van haar kant pompt nog eens 3,5 miljoen euro in het nieuw bouwproject. “De samenwerking is uniek en zowel de school als de gemeente varen hier goed bij”, zegt directeur Stijn Van Achter van De Regenboog. “De gemeente Affligem zal ongeveer 10 procent van het project financieren. Dat geld gaat naar de bouw van een polyvalente zaal. Die gemeenschapszaal kan ook door onze school gebruikt worden.”

Voor sommige mensen heeft die kapel wel een nostalgische waarde maar het gebouw is gemaakt uit hout en bevindt zich in zeer slechte staat Burgemeester Walter De Donder

Tegelijk werd ook rekening gehouden met de toekomst van scoutsgroep Ter Alwina. De scoutslokalen liggen achter de school en waren in het verleden alleen toegankelijk via een smal weggetje. “De scouts krijgen een nieuwe toegang achter de kerk”, verduidelijkt Walter De Donder. “Het oude toegangsweggetje naast het oude gemeentehuis verdwijnt. Hun hoofdingang zal dus beter geïntegreerd worden in het nieuwe project.”

Vergaderingen

De Teralfenaars moeten dan wel afscheid nemen van hun pastorie en van de winterkapel. “Voor sommige mensen heeft die kapel wel een nostalgische waarde maar het gebouw is gemaakt uit hout en bevindt zich in zeer slechte staat”, vervolgt De Donder. “Bovendien wordt de winterkapel ook niet meer gebruikt. De pastorie werd wel nog gebruikt als vergaderruimte maar de laatste pastoor, Piet Capoen, verliet in 2010 het dorp al. Voor de 250 vergaderingen die er vandaag plaatsvinden is er ook een oplossing. Die kunnen in de toekomst plaatsvinden in het voormalige gemeentehuis even verderop.”

Een precieze timing werd nog niet vastgelegd. “Wij willen de nieuwe zaal nog deze legislatuur in gebruik nemen”, luidt het. “Dat was ook één van de voorwaarden die we aan het GO hebben gesteld. We wilden alleen meewerken op voorwaarde dat de plannen snel kunnen gerealiseerd worden.”