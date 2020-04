Marters en muizen vreten tweede keer dak van Volkswagen Cabrio leeg: “Dit is blijkbaar een erg lekkere auto”

Wim De Smet

17 april 2020

15u40 0 Affligem Muizen en marters peuzelden het dakzeil van de Volkswagen Kever Carbriolet van Dirk Van Sinay (55) uit Essene op. De dieren sloegen hun slag tijdens de wintermaanden, toen de Kever ongebruikt in een houten garage stond. “Blijkbaar is dit een lekkere auto want het is niet de eerste keer dat de dieren toeslaan”, zegt de eigenaar onthutst.

Dirk Van Sinay is zaakvoerder van Snooker Birmingham, een bekende brasserie langs de Brusselbaan in Affligem. Vanmiddag wilde hij zijn Volkswagen Kever, een oldtimer van 1977, een onderhoudsbeurt geven. “Toen ik in de wagen stapte, stelde ik een muffe geur vast”, vertelt hij. “Ik reed de wagen naar buiten, wilde het dakzeil openen en zag toen dat de binnenbekleding helemaal aan flarden gescheurd was. De dieren moeten honger hebben gehad, want een groot deel van het piepschuim en de jute, waaruit de bekleding gemaakt is, bleek opgegeten.”

Verlekkerd op visolie

De dieren vernielden meer dan alleen het dak. “Ook de kabels in het motorblok waren stuk gebeten”, vervolgt Dirk. “Vermoedelijk is dat het werk van marters. Ik heb vernomen dat er visolie gebruikt wordt voor de aanmaak van die kabels. Marters zouden daar verlekkerd op zijn. Of het dakzeil ook kapot gebeten is door marters, dat weet ik niet. Het zouden ook muizen kunnen zijn. Tussen de restjes zeil heb ik ook etensresten zoals uitgevreten maïskorreltjes gevonden.”

Tijdens de donkere winterperiode kunnen de dieren hier hun zin doen zonder dat wij iets doorhebben Dirk Van Sinay

“Ik begrijp heel goed dat die beestjes in de winter ook graag eten vinden, maar het is wel jammer dat mijn auto al voor de tweede keer vernield wordt”, zegt Dirk. “Vijf jaar geleden drong een nest ratten, ook tijdens de wintermaanden, de auto binnen. Die beesten hebben toen ook een gat geknaagd in het dak. Met de vulling trokken ze toen naar de kofferbak waar ze een nest hadden gemaakt.”

Nieuw dak

“De garage staat vlak bij de weides achteraan mijn eigendom, op zo’n tweehonderd meter van de Brusselbaan. Tijdens de donkere winterperiode kunnen de dieren hier hun zin doen zonder dat wij iets doorhebben. Blijkbaar moet dit een erg lekkere auto zijn voor het ongedierte”, zegt Dirk.

Dirk heeft intussen al een nieuw dak besteld. “Dat kost me 435 euro, zonder de herstellingswerken”, luidt het. “Gelukkig kan ik de reparatie zelf uitvoeren. Ik heb de Kever tien jaar geleden gekocht en heb de hele wagen toen gedemonteerd. Dat is een hobby van mij. Ik weet dus perfect hoe het dak, maar ook hoe ieder vijsje in de wagen gemonteerd moet worden. Maar plezant is het niet om telkens opnieuw te moeten beginnen. Gelukkig mogen we tijdens de coronacrisis toch geen plezierritjes maken, dus heb ik alle tijd om de herstellingen uit te voeren.”