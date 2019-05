Mariagrot in Teralfene heeft nieuwe beelden (en meer dan 300 inwoners huldigden ze in) Wim De Smet

27 mei 2019

11u15 0 Affligem De Grot van Onze Lieve Vrouw in Teralfene heeft twee nieuwe Mariabeelden. De inwoners van Teralfene trokken vorige maand met een bus naar Lourdes om de beelden te kopen. De nieuwe Maria’s kregen zopas hun vaste plek in de grot.

Met een traditionele processie werden de beelden van de kerk naar de grot in de Balleistraat overgebracht, begeleid door de plaatselijke fanfare. Na een eucharistieviering, bijgewoond door meer dan driehonderd aanwezigen mochten de Vrienden van de Grot de nieuwe Maria’s plechtig in de nis plaatsen. “Dit was het sluitstuk van onze eerste restauratie, sinds de aanstelling van een nieuw bestuur”, meldt Erwin Vanmol van de Vrienden van de Grot. “We zijn vorig jaar begonnen met de restauratie van de kapelletjes achter de grot. Nadien was er de reis van Lourdes en nu staan de nieuwe beelden ook effectief in onze grot.”

Het was hulpbisschop Koen Vanhoutte die de beelden kwam zegenen. “De bisschop bleek gecharmeerd door ons verhaal”, meldt Vanmol. “En wij vonden het tof dat hij tijd wou vrij maken voor de zegening. Onze weide zat vol met mensen. De verering van Maria, dat leeft echt nog wel in Vlaanderen. We hebben dat twee jaar geleden ontdekt toen we het beheer van de grot overnamen. Heel veel mensen, en niet alleen inwoners van Teralfene, komen hier langs om even te bezinnen of tot rust te komen.”

De nieuwe beelden hebben 650 euro gekost. “Dat geld kregen we van Femma, van tuinaannemer Marc Geeraerts en van de familie Van den Borre”, weet Jan Baeyens, voorzitter van de Vrienden van de Grot. “We zijn die mensen daar heel dankbaar voor. Het zijn trouwens prachtige Maria’s. Het buitenbeeld werd vervaardigd uit hars, terwijl binnenin de grot een plaasteren beeld staat.”