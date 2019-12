Maria Verleysen uit Hekelgem viert haar honderdste verjaardag WDS

09 december 2019

17u00 1 Affligem Feest in het woonzorgcentrum Van Lierde in Affligem. Maria Verleysen vierde er zopas haar honderdste verjaardag.

Maria werd geboren op 30 november 1919 in Hekelgem. In 1942 trouwde ze met Albert De Bolle. Het koppel kreeg twee zonen: Harry en George.

Echtgenoot Albert kwam in 1951 al om het leven bij een werkongeval, maar Maria liet zich niet doen en voedde haar twee kinderen alleen op. Ze hertrouwde in 1967 met Alfons Tilley. Hij overleed in 1999.

Maria woonde tot vorig jaar nog in haar huisje, bijgestaan door familie en vrienden. Vandaag heeft ze het naar haar zin in het woonzorgcentrum Van Lierde. Ze is de fiere grootmoeder van Freddy en André en de overgrootmoeder van Nick, Sam en Cara.