Mandy (14) speelt elke dag ‘Ode aan de Vreugde’ op haar saxofoon Wim De Smet

03 april 2020

16u00 1 Affligem Mandy Ver Berne (14) uit het Zegershof in Hekelgem speelt elke avond om 20 uur het bekende werk ‘Ode aan de Vreugde’ van Ludwig van Beethoven.



Mandy wil met het lied iedereen een hart onder de riem steken. “Alle dokters en verpleegsters die elke hun patiënten bijstaan, krijgen van mij een mini-concertje”, vertelt ze. “Maar ik wil evengoed de mensen die in deze coronacrisis elke dag hun werk uitoefenen bedanken. En voor de mensen in onze buurt is het ook opbeurend om elke avond een liedje te horen.”

Mandy volgde zes jaar klarinet aan de academie August De Boeck in Affligem. Ze zit intussen ook in haar tweede jaar saxofoon.