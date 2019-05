Man vervolgd voor geweld tegen baby WHW

27 mei 2019

11u13 0 Affligem Een dertiger uit Affligem riskeert 18 maanden cel voor slagen en verwondingen tegen zijn dochtertje. Het meisje was amper 3 maanden oud toen hij haar hardhandig behandeld zou hebben.

In de zomer van 2017 werd het meisje geboren. Na enkele maanden werd bij een controle een lichte bloeding achter het oog vastgesteld. Ook had ze blauwe plekken, wat wees op de mogelijkheid dat er sprake was van het shaken baby syndroom. “Mogelijk mishandeld”, concludeerde de dokter en een onderzoek werd ingesteld. De moeder verklaarde meteen dat haar man de dader moest zijn. “Ik heb hem er meermaals op attent gemaakt dat hij haar niet zo hardhandig moest aanpakken”, zei ze tegen de politie, “’dat is de Turkse manier van opvoeden’, repliceerde hij dan.” Nadat de verwondingen aan het licht kwamen vroeg ze meteen de scheiding aan die in mei van vorig jaar uiteindelijk ook werd uitgesproken. Op de verjaardag van hun dochtertje stond haar ex in het holst van de nacht aan haar deur met de autoradio op het hoogste volume. Daarom werd hij ook vervolgd voor belaging.

Onhandig

De verdediging betwist dat er kwaad opzet in het spel was. “Hij wist niet goed hoe om te gaan met een huilende baby en heeft daarom onhandig gereageerd. Hij is echter altijd even bezorgd geweest als de mama. Hij ziet zijn dochtertje doodgraag. Hij heeft haar nooit met opzet verwond, eerder uit onwetendheid”, aldus zijn advocate. Uitspraak op 20 juni.