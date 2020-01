Man stuurt naaktfoto’s van ex naar haar nieuwe vriend WHW

31 januari 2020

16u52 0 Affligem Een man uit Affligem riskeert 14 maanden cel met uitstel voor het openbaren van naaktfoto’s van zijn ex.

Op 2 maart 2018 bood zijn ex-vriendin zich aan bij de politie om klacht in te dienen. Twee weken eerder had ze een punt gezet achter hun relatie, maar dat was bij hem in het verkeerde keelgat geschoten en sindsdien had hij haar al opgezocht op haar werk. Hij stuurde ook naaktfoto’s van haar naar haar nieuwe vriend en haar omgeving. Zijn gsm werd in beslag genomen en al de bewuste foto’s werden erop teruggevonden. Hij kon dus niet anders dan bekennen. “Die foto’s stonden al op een site voor swingers. Ik dacht dus dat het geen kwaad kon dat ik die doorstuurde”, klonk het tegen de politie. Het parket nam geen genoegen met deze uitleg. “Dat waren intieme foto’s die tijdens jullie relatie genomen werden. Het is niet de bedoeling dat die aan jan en alleman doorgestuurd worden”, klonk het, “voor deze verwerpelijke feiten is een duidelijk signaal nodig.”