Man overleden bij Coach Partners in Essene Tom Vierendeels

16 april 2020

14u56 30 Affligem Bij Coach Partners in de Bellestraat in Essene is donderdagnamiddag een man om het leven gekomen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp kon helaas niet meer baten. Of het slachtoffer onwel werd of betrokken raakte bij een arbeidsongeval is nog onduidelijk.

De hulpdiensten werden rond 13.30 uur gealarmeerd voor een incident bij de stelplaats van Coach Partners in de Bellestraat, het vroegere Braux Autocars. De brandweerzone Vlaams-Brabant West, Zuid Oost-Vlaanderen, een ziekenwagen van Ambuce en een MUG-team kwamen samen met de lokale politiezone TARL massaal ter plaatse. Hulp kon helaas niet meer baten. Of de man onwel werd of bezweek aan de gevolgen van een arbeidsongeval is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt.