Man op cursus nadat hij naaktfoto’s ex naar haar vrienden stuurt WHW

13 februari 2020

12u33 0 Affligem Een man uit Affligem is veroordeeld tot een autonome probatiestraf voor het openbaren van naaktfoto’s van zijn ex. Hij zal gedurende een jaar een cursus ‘slachtoffer in beeld’ moeten volgen.

Op 2 maart 2018 bood zijn ex-vriendin zich aan bij de politie om klacht in te dienen. Twee weken eerder had ze een punt gezet achter hun relatie, maar dat was bij hem in het verkeerde keelgat geschoten en sindsdien had hij haar al opgezocht op haar werk. Hij stuurde ook naaktfoto’s van haar naar haar nieuwe vriend en haar omgeving. Zijn gsm werd in beslag genomen en al de bewuste foto’s werden erop teruggevonden. Hij kon dus niet anders dan bekennen. “Die foto’s stonden al op een site voor swingers. Ik dacht dus dat het geen kwaad kon dat ik die doorstuurde”, klonk het tegen de politie. De rechter vond dit argument irrelevant. “De mensen naar wie u deze foto’s stuurden hadden anders nooit toegang ertoe gehad”, klonk het.