Man (67) ligt vier dagen dood in zijn woning in Teralfene Wim De Smet

27 januari 2020

13u20 2 Affligem In de Driesstraat in Teralfene werd deze voormiddag het levenloze lichaam aangetroffen van Jean-Paul D.M. (67). De man lag al vier dagen dood in zijn woning.

Omdat Jean-Paul D.M. al enkele dagen niets van zich liet horen, alarmeerden vrienden en familie de hulpdiensten. Twee politieploegen kwamen vanmorgen rond 11 uur aan bij de woning. De agenten belden aan maar niemand opende de deur terwijl binnen in de woning het geluid van de televisie weerklonk. Daarop besliste de politie om de garagepoort te openen. In de woning troffen ze het lichaam aan van de man. Hoe hij om het leven is gekomen, blijft voorlopig onduidelijk.

“Wij zagen Jean-Paul haast elke dag”, vertelt buurman Manu Yejhiazaryan die een avondwinkeltje op het Driesplein uitbaat. “We hoorden al enkele dagen dat de televisie luid stond, maar eigenlijk maakten we ons daar geen zorgen in. Het was daarom even schrikken toen we de politie hier zagen aankomen.”

Vrienden typeren Jean-Paul als een sympathiek maar eenzaam man. “Hij was vroeger directeur van een school in Brussel maar intussen was hij wel al enkele jaren met pensioen”, vertelt cafévriend Mario De Schrijver. “Jean-Paul kwam regelmatig eens binnen in café De Boerschuur dat gerund wordt door mijn vriendin. Hij ging regelmatig vissen met de visclub. Enkele maanden geleden overleed zijn broer en daar had hij het wel moeilijk mee. Jean-Paul was vaak alleen. Koken deed hij zelden of nooit. Hij at op café een pakje chips of een worst. Dit is zo erg voor hem.”

De woning in de Driesstraat werd tijdelijk afgesloten met politielint. Het labo en een wetsdokter moeten aantonen wat de doodsoorzaak is.