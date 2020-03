Magda en Frieda stellen vakantie uit om mondmaskers te stikken: “Dit is onze bijdrage in strijd tegen corona” Wim De Smet

16 maart 2020

14u00 54 Affligem Eigenlijk ging ze samen met haar man een weekje naar zee gaan maar omdat de nood zo hoog is, startte naaister Magda De Bolle (72) uit Affligem met het vervaardigen van mondmaskers. “Vandaag hebben we er al vijftig gemaakt, maar we werken ook de komende dagen nog door”, luidt het moedig.

Magda De Bolle stond, samen met haar man José Van den Borre, jarenlang aan het hoofd van haar eigen confectiebedrijf. In 2008 werden de activiteiten stopgezet en ging het koppel met pensioen. “Maar omdat ik toch graag nog wat sociaal contact had, besliste ik nog wat retouches en verstellingen te doen”, vertelt Magda. “De mensen komen bij mij langs om om broeken te versmallen of in te korten, ritssluitingen te herstellen of mouwen te verkorten. Voor mij is dat een plezante bezigheid.”

Toen Magda deze week hoorde dat er een gevaarlijk tekort aan mondmaskers is, schoot ze meteen in actie. “Een thuisverpleegster uit de buurt had me er al eens over aangesproken”, vertelt ze. “Maar omdat ik nog nooit een mondmasker heb gemaakt, had ik eerst een voorbeeldje nodig. Een vriend van mijn man onderging onlangs een hartoperatie en moest toen mondmaskers dragen. Hij bezorgde ons een wegwerpexemplaartje. Op basis van dat mondmasker zijn we aan de slag gegaan.”

En zeggen dat Magda eigenlijk een weekje vakantie had gepland. “We wilden enkele dagen naar zee trekken om er uit te blazen, maar nood breekt wet. En dat weekje vakantie, dat halen we later wel in.”

Magda krijgt intussen ook de hulp van haar schoonzus Frieda. “We hebben vooral katoenen lakens nodig om de mondmaskers te vervaardigen”, luidt het. “Frieda had nog heel wat lakens in haar kast. Die gaan we nu verknippen en snijden. Elastiekjes had ik nog in voorraad. We hopen vanavond al vijftig mondmaskers klaar te hebben.”

De constructies van Magda en Frieda zijn van stevige makelij, zo verzekeren ze. “We kiezen niet voor wegwerpmaskers. Onze mondmaskers worden stevig in elkaar gezet. Je kan ze op kooktemperatuur wassen zonder dat ze een krimp geven. Ze zijn dus vlot herbruikbaar.”

Er komt ook heel wat teamwork aan te pas. “Frieda doet het voorbereidend werk”, vervolgt Magda. “Vervolgens stik ik de maskertjes in elkaar. En dan is het weer aan Frieda om ieder masker te strijken. We werken goed samen. Het gaat hier goed vooruit en eigenlijk is dat best nog plezant. Dit is onze manier om ons steentje bij te dragen in de strijd tegen corona.”