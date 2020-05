Linda (69) uit Essene zit in finale van corona-Songfestival: “Primitief opgenomen maar wel authentiek” Wim De Smet

14 mei 2020

11u40 30 Affligem Linda Buyle (69) uit Essene scoort een onlinehit met haar eigen versie van het wereldbekende liedje Marina van Rocco Granata. Ze zit zelfs in de finale van het ludieke corona-Songfestival van Radio 2. “Maar ik zal die wedstrijd niet winnen want de andere kandidaten zijn allemaal professionele muzikanten”, klinkt het bescheiden.



In de versie van Linda Buyle wordt Marina vervangen door Corona. “Toen de coronacrisis uitbrak, spraken vrienden me aan om een eigen liedje te maken”, vertelt de gewezen onderwijzeres. “Enkele maanden geleden had ik al een tekst gemaakt op de muziek van Marina. Toen was het liedje bestemd voor Marina Bombaert, de koorleidster van het woonzorgcentrum Sint-Rafaël in Liedekerke. Maar door de lockdown dacht ik: waarom zou ik geen coronaliedje maken? Ik ben in mijn veranda beginnen schrijven en een dag later was de tekst klaar.”

Radio 2 heeft het liedje uiteindelijk toch opgepikt. De opnames gebeurden met mijn gsm. De andere kandidaten voor het coronalied van Radio 2 zijn bijna allemaal professionele mensen uit de muzieksector. Zij hebben mooie en vakkundige clips gemaakt Linda Buyle

Toen vrienden van haar het liedje hoorden, moedigden ze Linda aan om een opname te sturen naar de media. “Eigenlijk wist ik niet hoe dat allemaal in zijn werk gaat”, zegt ze. “Radio 2 heeft het liedje uiteindelijk toch opgepikt. Ik geef toe, mijn liedje is primitief opgenomen. De opnames gebeurden met mijn gsm. De andere kandidaten voor het coronalied van Radio 2 zijn bijna allemaal professionele mensen uit de muzieksector. Zij hebben mooie en vakkundige clips gemaakt. Maar wat ik zing is wel echt en authentiek. Als ik zing dat ik niet naar Mallorca kan reizen, dan is dat ook zo want normaal zaten mijn man en ik nu daar.”

“De kans is klein dat ik de liedjeswedstrijd zal winnen, dat besef ik heel goed”, vervolgt Linda. “Maar ik merk wel dat ik veel stemmen krijg van de mensen. De winnaar moet het liedje live zingen op de radio. Bang ben ik daar niet voor, nee (lacht).”

Orgel in de kerk

Vrijdag wordt bekend wie de winnaar is, maar Linda zelf ligt er niet wakker van. Zij is een bezige bij die zich, ook in coronatijden, creatief bezighoudt. “Ik zing normaal in drie koren”, vertelt ze. “En op zondag speel ik orgel in de eucharistievieringen in de kerk van Essene. Tussendoor houd ik me aan de coronaregels. Ikzelf kom mijn huis bijna niet uit. Gisteren ben ik in de Aldi bloemetjes gaan kopen en dat was zowat mijn eerste uitstap sinds het begin van de coronacrisis. Intussen ben ik ook beginnen schilderen. Die aquarelletjes bezorg ik dan aan het rustoord in Hekelgem waar ze een mooi plaatsje krijgen.”

Linda schrijft niet alleen liedjesteksten maar speelt ook zelf muziek. “Ik heb een piano en een orgeltje”, vertelt ze. “In mijn jeugdjaren volgde ik al twee jaar gitaarles. En toen ik als moeder destijds mijn kinderen naar de muziekschool bracht, ben ik ook opnieuw notenleer beginnen volgen. Dat was geen probleem, want ik moest daar toch zijn. Uiteindelijk heb ik zo nog twee jaar orgelles gekregen in de Abdij van Affligem. Daar mocht ik oefenen op een mooi barok orgel.”