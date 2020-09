Affligem

Restaurant Belgor in Affligem langs de Brusselbaan. Gezellig kader en moderne zaak dat zeker gekend is bij de lokale inwoners. Een grote kaart doet ons hopen naar een fijn diner, maar de verbazing was van korte duur. Heel wat dingen liepen niet zoals verwacht, jammer. Lees meer recensies in ons dossier