Leerlingen van basisschool De Klimming wijken uit naar parochiezaal



Wim De Smet

28 mei 2020

16u20 0 Affligem De leerlingen van de vrije basisschool De Klimming in Essene kunnen de komende weken ook gebruik maken van de parochiezaal om les te volgen.

De directie van de school bereikte daarover een akkoord met de vzw Parochiale Werken die de zaal beheert. “We zijn aan het uitkijken hoe we zo veel mogelijk kinderen kunnen opvangen”, meldt directeur Louis Meersman. “Momenteel zijn de eerste- en de zesdejaars opnieuw les aan het volgen. We willen graag de andere leerlingen ook laten terugkeren, maar we kunnen niet iedereen tegelijk laten komen.”

Het gebruik van de parochiezaal moet het mogelijk maken om de nodige afstand te bewaren tussen de leerlingen én tussen de verschillende bubbels. “We hebben de goedkeuring gekregen om de parochiezaal tijdelijk te gebruiken”, zegt de directeur. “Maar we moeten natuurlijk nog de risicoanalyse afwachten. Vooraleer we de zaal in gebruik nemen, moeten we nog de goedkeuring krijgen van de congregatie, van de arbeidsgeneesheer en van het CLB. Pas als we die goedkeuring hebben, kunnen we onze puzzel vervolledigen.”

De directie kreeg ook al toestemming om de weide tegenover het schoolgebouw te gebruiken. “Ook dat is een optie om de terugkeer naar school zo veilig mogelijk te laten verlopen”, zegt Meersman. “En we plegen momenteel ook overleg om extra sanitair in te huren. Daarover zijn we met de gemeente aan het praten. Het is echt onze bedoeling om alle kleuters en leerlingen opnieuw naar de school te laten komen, maar we gaan ons wel netjes aan de regels houden.”