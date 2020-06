Leerlingen ’t Lessenaartje winnen Europawedstrijd en krijgen ijsje cadeau



Wim De Smet

12 juni 2020

15u00 0 Affligem De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de basisschool ’t Lessenaartje in Essene kregen vanmiddag een fris ijsje overhandigd.

Het ijsje was een beloning voor hun deelname aan Sterrenklas 2020, een online Europawedstrijd. De leerlingen moesten daarbij zelfstandig aan de slag met filmpjes en online oefeningen over de Europese Unie. Meer dan honderd klassen uit de derde graad van het basisonderwijs in Vlaanderen namen aan de wedstrijd deel. “Onze leerlingen hebben deze webquest thuis gemaakt tijdens de lockdown”, meldt leraar Bart Braeckmans. “Voordien hadden we het thema al uitvoerig behandeld in de klas.”

Sterrenklas is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. Volgens gedeputeerde Monique Swinnen is het belangrijk dat jongeren geïnformeerd worden over de rol van de Europese Unie. “Deze Sterrenklas leert jonge mensen heel veel over de lidstaten en de verwezenlijkingen van de EU”, besluit Swinnen.