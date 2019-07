Leden van Spaarkas Centrum maken 60ste reis WDS

29 juli 2019

10u30 0

De leden van Spaarkas Centrum uit Teralfene zijn zopas teruggekeerd van een reis naar Duitsland. Het ging al om de zestigste reis van de spaarkassers. De groep met 36 deelnemers trok naar Duitsland en bezocht Limburg an der Lahn, Würzburg, Aschaffenburg, Lohr am Main en Rudesheim. “Een bijzonder mooie streek”, zegt voorzitter Albert Van Bossuyt. “Volgens de legende is dit de streek waar het verhaal van Sneeuwwitje vorm kreeg. Het was een onvergetelijke reis.”