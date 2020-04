Lange rij wachtenden aan recyclagepark Affligem Tom Vierendeels Wim De Smet

07 april 2020

Affligem Het recyclagepark in Affligem heropende vanmiddag om 13 uur. Voor de opening van de poort stonden liefst 24 wagens aan te schuiven.

In tegenstelling tot de buurgemeenten Asse en Ternat hoefden inwoners van Affligem geen afspraak te maken om hun afval te dumpen. Het recyclagepark was sinds 17 maart dicht en heel wat mensen waren tevreden dat de poorten eindelijk heropend worden. Maar zonder afspraak, was het meteen aanschuiven. Ook een politiepatrouille kwam langs om te controleren of iedereen zich aan de regels hield.