Koppel uit Affligem zit nog tot 10 maart vast in corona-hotel in Tenerife: “Gelukkig mogen we onze kamer verlaten” Wim De Smet

27 februari 2020

15u55 2 Affligem Begga De Witte (60) en haar echtgenoot Michel De Pauw (63) zitten nog tot 10 maart vast in het Costa Adeje Palace Hotel in Tenerife. Het koppel uit Affligem mag intussen wel al de kamer verlaten. “Maar het hoteldomein mogen we niet verlaten. En we mogen de kamer niet buiten zonder mondmasker.”

Begga en Michel kwamen vrijdagavond rond 18.30 uur aan in het hotel in Tenerife, maar pas maandag ontstond de ellende. “Wij hebben maandagavond nog een tijdje op het strand gelegen”, vertelt Begga. “Toen Michel ’s avonds een sigaret wilde roken aan de ingang, bleek de deur vast zodat hij niet buiten kon. Wij vonden dat niet normaal en we dachten dat de deuren dicht bleven uit voorzorg voor de zandstorm die in het weekend had gewoed. ’s Nachts kregen we dan een briefje onder de deur van onze kamer geschoven met de mededeling dat we niet meer buiten mochten.”

De maatregelen werden intussen al een beetje teruggeschroefd. De hotelgasten mogen hun kamer wel verlaten, maar niet het hoteldomein. “We hebben gisteren ook een ontbijt en een lunchpakketje gekregen”, vervolgt Begga. “Het leek wel even oorlog want iedereen stortte zich op het eten, na die paar dagen in quarantaine. Het hotelpersoneel doet zijn best. Sommige van die mensen stonden hier drie dagen lang te werken. Zij waren echt doodop.”

Alle hotelgasten moeten nu twee keer per dag hun lichaamstemperatuur opmeten. “In iedere kamer werd een koortsthermometer afgeleverd. We moeten ’s morgens en ’s avonds onze temperatuur opmeten. Wie koorts heeft, moet dat meteen melden aan de portier die ook al een maskertje draagt. In de tenten vooraan het hotel zitten zeker tien dokters die kunnen ingrijpen als iemand de eerste tekenen van de ziekte vertoont. En overal rond het hotel staat ook politie.”

Moed

Normaal zouden Begga en Michel morgen (vrijdag) terugkeren naar ons land. Ze kregen intussen te horen dat ze zeker tot 10 maart nog in het hotel moeten blijven. Begga en Michel runnen in Hekelgem een familiebedrijf in sanitair. Ze doen dat samen met zoon Bert. “Onze zoon kan het werk wel alleen aan, maar het blijft een vervelende zaak”, weet Begga. “Ik ben verantwoordelijk voor de boekhouding in ons bedrijf. De btw-listing is in orde. Maar hoe ik vanuit dit hotel onze zeven personeelsleden moet betalen, is me voorlopig niet duidelijk.”

Het koppel houdt er wel de moed in. “We zitten hier samen met nog een heleboel Belgen waardoor we al gemakkelijk eens kunnen lachen of wat zeveren. We moeten er gewoon het beste van maken. En uiteraard krijgen we veel berichtjes en telefoons.”