Koppel afgevoerd nadat ze brandende droogkast proberen te blussen Tom Vierendeels

21 september 2020

17u44 4 Affligem Een man en een vrouw zijn maandagnamiddag gewond geraakt bij een brand in hun woning in de Broekstraat. Een droogkast had er vuur gevat. De woning zelf is wel nog bewoonbaar.

De hulpdiensten werden kort voor 14 uur gealarmeerd voor een brand in het huis van het oudere koppel. In de garage die onder de woning is gelegen had een droogkast vuur gevat. De vlammen waren ook al overgeslagen naar enkele zaken in de buurt zoals een strijkplank en een wasmashine. De bewoners merkten de brand zelf op en gingen het vuur te lijf met onder meer een brandblusser uit hun auto.

Verschillende ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West snelden ter plaatse en voerden een grondige nablussing uit. Nadien werden de getroffen toestellen naar buiten gehaald. De twee bewoners werden met een ziekenwagen preventief overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging en controle omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun woning zelf is wel nog bewoonbaar.