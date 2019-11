Koning Lou viert tiende verjaardag met muzikaal spektakel en topacteurs Wim De Smet

06 november 2019

16u05 0 Affligem Koning Lou viert zijn tiende verjaardag met een muzikaal spektakel in aula Pieter De Somer in Leuven. De Affligemse regisseur Lieven Rossignol (45) wist onder meer topacteurs Steve Geerts, Marianne Devriese en Bert Huysentruyt te strikken voor de voorstelling.

Het derde muzikale avontuur van de gekke koning heet ‘Koning Lou en de Steen der Wijzen’. In de nieuwe theatervoorstelling wil Koning Lou alleen maar tv kijken, en dan vooral naar zijn lievelingsprogramma ‘Gunter en Jurgen’. Nadat hij alle 8.485 afleveringen heeft bekeken, blijkt zijn verstand te zijn gekrompen tot de grootte van een noot. Koning Lou is rijk en machtig, maar plots ook oliedom. En dan landt er een vreemd buitenaards wezen dat een oplossing heeft.

Muzikaal spektakel

De rol van Koning Lou wordt gespeeld door Kevin Bellemans, die ook al te zien was in het 2BE-programma ‘En toen kwam ons ma binnen’. Alain Rinckhout (bekend uit Booh!, Witse en Mega Mindy) kruipt in de huid van trouwe raadgever Drêke. Bert Huysentruyt (onder andere te zien in The Broken Circle Breakdown) speelt de hofmuzikant. Koning Lou en de Steen der Wijzen belooft een muzikaal spektakel te worden, want de acteurs worden begeleid door het zeventig-koppig Leuvens Alumni Orkest onder leiding van Hans Casteleyn.

De voorstellingen hebben plaats op 16, 17 en 23 november en zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 5 jaar. Info en tickets via www.lao.be of op 016/47.28.25.